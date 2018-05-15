У Коростишеві сталася пожежа на території паперової фабрики

Рятувальники не допустили поширення полум’я на прибудовані впритул до палаючої будівлі гаражі та на розташований поряд склад з готовою продукцією.

У місті Коростишів Житомирської області сьогодні вночі ліквідовували пожежу на території паперової фабрики.

Як повідомляє прес-центр управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, сигнал про пожежу надійшов 15 травня о 00:20.

«Пожежа виникла у недіючій цегляній споруді, яка розташована на території працюючої паперової фабрики. Два відділення рятувальників, які виїхали на гасіння пожежі, встановили, що горить дах цієї одноповерхової цегляної недіючої будівлі, яка раніше використовувалося під столярний цех», - уточнили у прес-службі відомства.

О 01:05 фахівці локалізували пожежу, а вже о 6 ранку – повністю ліквідували. Рятувальники не допустили поширення полум’я на прибудовані впритул гаражі та на розташований поряд склад з готовою продукцією. Вогнем знищено 250 кв. м покрівлі та майно, що знаходилось всередині - інструменти, верстати та інше.

На ліквідацію пожежі залучали 13 вогнеборців, 3 пожежні автомобілі, а також водія з місцевого лісгоспу на відомчій автоцистерні.

Причину виникнення пожежі та суму збитків зараз встановлюють фахівці.