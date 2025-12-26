Ціни на нафту прямують до найбільшого падіння з 2020 року

Очікується, що наступного року пропозиція нафти перевищить попит на неї.

Ціни на нафту зранку 26 грудня ситуативно зросли, але за результатами року вартість "чорного золота" прямує до найбільшого падіння з 2020 року.

Агентстство Reuters пише, що ціни на нафту марки Brent та WTI за підсумками року можуть впасти приблизно на 16% та 18% відповідно, що стане найрізкішим падінням з часу пандемії COVID. Журналісти зазначають, що інвестори зважують економічне зростання США, оцінюють ризик перебоїв з постачанням, зокрема у Венесуелі. Водночас очікується, що у 2026 році пропозиція нафти перевищить попит на неї.

Втім день 26 грудня ціни на нафту зустріли зростанням. За даними порталу Іnvesting, станом на 12:29 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 40 центів - до 62,64 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала 49 центів - до 58,84 долара за барель.

Reuters зазначає, що нафта дорожчає після того як США посилили тиск на Венесуелу та здійснили авіаудари по бойовиках Ісламської держави в нігерійському штаті Сокото у співпраці з владою цієї африканської країни.

Журналісти зазначають, що Венесуела, і Нігерія - великі виробники нафти.

"Хоча нафтові родовища Нігерії розташовані переважно на півдні країни, авіаудари на північному заході країни посилили геополітичні ризики", - поясює Reuters.

Що стосується постачання нафти з Венесуели, то, як зазначає видання, Білий дім наказав своїм збройним силам зосередитися на "карантині" венесуельської нафти принаймні протягом наступних двох місяців.

"Перебої з постачанням стали основним чинником, що впливає на ціни на нафту", - констатує аналітик Galaxy Futures Торг Чуан.

Блокада Венесуели та ціни на нафту - останні новини

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про нафтову блокаду Венесуели, закривши море для всіх санкційних нафтових танкерів.

За словами американського лідера, режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

Нафтова блокада Венесуели надала імпульс до зростання цін на нафту, які у середині грудня обвалилися до чотирирічного мінімуму.

