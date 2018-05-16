Під Києвом масштабна аварія паралізувала дорогу до столиці (фото)

Виїзд з боку Бучі, Ірпіня та Гостомеля ускладнено, швидкість не перевищує 5 км/год.

У Гостомелі сталася масштабна аварія за участі щонайменше чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє ТСН.ua. За неофіційною версію, один із учасників дорожнього руху виїхав на зустрічну смугу і спровокував зіткнення. В результаті машини зазнали серйозних пошкоджень. Що саме стало причиною ДТП, наразі встановлюють поліцейські. За попередньою інформацією, можуть бути загиблі.

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Таким чином, виїзд із боку Бучі, Ірпіня та Гостомеля ускладнено. Швидкість не перевищує 5 км/год.

Раніше повідомлялося, що центр Києва паралізували масштабні затори після перекриття руху транспорту через столичний Хрещатик.