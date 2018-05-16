У Києві на незаконному будівництві сталася масова бійка: є постраждалі (фото, відео)

На столичних Осокорках сталася масова бійка, у якій взяли участь представники забудовника та активісти, а також кілька нарядів поліції, що намагалися розв'язати конфлікт.

На Осокорках у Києві сталася бійка через будівництво на березі озера Небреж, унаслідок якої постраждали декілька осіб.

Як повідомляє LB.ua, місцеві мешканці за підтримки представників націоналістичних організацій та активістів спробували заблокувати будівельну техніку, яку фірма-забудовник привезла на об'єкт. За їхніми словами, існує припис про заборону робіт, але компанія ігнорує його.

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У результаті сталася масова бійка, у якій взяли участь представники забудовника, а також кілька нарядів поліції, що намагалися розв'язати конфлікт. Травм зазнали кілька людей.

Противникам будівництва вдалося прорватися на будівництво та спалити вагончик будівельників.

Конфлікт на Осокорках пов'язаний з будівництвом житлового комплексу "Патріотика на озерах" на території, яку місцеві жителі вважають еко-парком.