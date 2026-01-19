Rockstar дозволила зіграти в GTA 6 до релізу смертельно хворому фанату

Подібні жести з боку студій, в тому числі Rockstar, вже траплялися раніше.

Великий шанувальник Grand Theft Auto, який тривалий час бореться з раком, отримає шанс зіграти в нову гру серії до офіційного релізу. Про це повідомляє InsiderGaming з посиланням на історію, опубліковану одним із співробітників Ubisoft Ентоні Армстронгом.

Ще в грудні він звернувся до Rockstar Games з проханням дати пограти в GTA 6 його родичу, який нещодавно отримав важкий діагноз. Лікарі дали йому всього 6-12 місяців, що робить малоймовірним, що він доживе до офіційного релізу гри в листопаді 2026-го.

Армстронг попросив організувати для родича можливість раннього доступу або закритого плейтесту, пообіцявши дотримання всіх вимог конфіденційності. Днями розробник доповнив пост, написавши, що вони вже зв'язалися з Rockstar Games і отримали хороші новини, не розкриваючи деталей, і подякував усім за підтримку.

Зараз пост вже видалено – причина не уточнюється, проте в мережі припускають, що це пов'язано з дотриманням угоди про конфіденційність з Rockstar Games.

Подібні жести з боку студій вже траплялися раніше. Наприклад, у 2018 році смертельно хворому фанату дозволили зіграти в Red Dead Redemption 2 до релізу, а студія Bethesda неодноразово увічнювала фанатів у своїх проєктах.

На цей момент реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року. Гру випустять на PS5 і Xbox Series. Раніше в мережі з'явилася інформація, що Rockstar ще не завершила полірування гри і доробляє як рівні, так і сюжетні квести, тому ще одне перенесення не виключено.

При цьому гра точно має вийти до кінця березня 2027 року, коли у Take-Two завершується фінансовий рік. Нагадаємо, реліз GTA 6 переносили вже двічі: з осені 2025-го на 26 травня 26-го, а потім – з травня на листопад 2026-го.

