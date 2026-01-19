Дослідники виявили рослину, яка вважалася зниклою: що відомо

Востаннє цей вид фіксували ще у 1967 році.

Рослину, яку вважали зниклою, виявили знов. Це сталося вперше за 58 років, знайшли квітку півночі Квінсленду (Австралія), завдяки громадській мобільній застосунковій платформі для ідентифікації видів. Як пише The Independent, йдеться про Ptilotus senarius - невеликий стрункий кущ із родини амарантових (Amaranthaceae), ендемік посушливих регіонів Західної Австралії. Зазначається, що востаннє цей вид фіксували ще у 1967 році.

"Через відсутність сучасних зразків рослини та понад століття безперервного випасу худоби в місцях її зростання для P. senarius було запропоновано статус "ймовірно вимерлий". Однак у червні 2025 року садівник Аарон Бін, працюючи на приватній ділянці в районі річки Гілберт у Квінсленді, завантажив фото незвичної рослини до застосунку iNaturalist. Невдовзі аматорські науковці на платформі підтвердили: це саме Ptilotus senarius", - пише ЗМІ.

Як зазначають автори дослідження, опублікованого в Australian Journal of Botany, ця знахідка яскраво демонструє потенціал iNaturalist для охорони природи та вивчення біорізноманіття.

"Ми повідомляємо про повторне відкриття Ptilotus senarius у північному Квінсленді, Австралія, через платформу громадянської науки iNaturalist - через 58 років після останнього збору зразка, а також подаємо фотографії виду", - йдеться у дослідженні.

Точне місце зростання рослини дослідники не розкривають, оскільки популяція розташована на приватній території.

Науковці наголошують: iNaturalist дозволяє фіксувати спостереження у важкодоступних місцях, миттєво публікувати їх і поєднувати з експертами з усього світу. Платформу дедалі частіше використовують для повторного відкриття "втрачених" видів і моніторингу ареалів відомих рослин.

Станом на липень 2025 року на iNaturalist було завантажено понад 104 мільйони підтверджених фотозаписів рослин з усього світу, що охоплюють понад 175 тисяч видів. Це робить платформу одним із найбільших і найважливіших сучасних джерел даних про поширення рослин. Автори зазначають:

"Рослину можна сфотографувати, і за наявності інтернет-з’єднання запис про знахідку з усіма даними стає доступним міжнародній спільноті мільйонів натуралістів і дослідників уже за 15-20 секунд".

Особливо цінною платформа є для повторного виявлення вимерлих або давно зниклих видів, адже дозволяє швидко залучити широку мережу ботанічних експертів.

"Такі повторні відкриття дають змогу проводити цілеспрямовані подальші обстеження й довгостроковий моніторинг, щоб краще зрозуміти, де саме і як ці види поширені в ландшафті", - пояснив провідний автор дослідження Томас Месальйо з Університету Нового Південного Уельсу.

За його словами, iNaturalist став незамінним інструментом для фіксації біорізноманіття на приватних землях, доступ до яких для професійних науковців часто є обмеженим.

Як писав УНІАН, на Одещині взимку спостерігалося масове цвітіння рідкісної квітки - пізньоцвіта анкарського. Мешканці української Бессарабії називають цю квітку "брандушка", вид занесений до Червоної книги України як вразливий. За словами науковця, ця квітка пробуджується не раніше Нового року. Але в цей зимовий сезон перші квіточки брандушок з'явилися у нацпарку "Тузлівські лимани" ще в середині грудня 2025 року. Такий масовий вихід і цвітіння брандушок - дуже ранній строк.

