В Одесі активісти закидали яйцями офіс компанії з продажу криптовалют (відео)

Пікетувальники назвали підприємців сепаратистами, тому що нещодавно один з бізнесменів на Куликовому полі публічно образив патріотів.

В Одесі активісти закидали яйцями і помідорами офіс «Української національної блокчейн асоціації», яка займається продажем криптовалют.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні більш як 50 осіб прибули до офісу бізнесмена Романа Купера, розташованого на Фонтанській дорозі 16/8. Це, зокрема, представники громадської організації «Рада громадської безпеки» та ін. Вони заявили, що Купер нібито є сепаратистом і зажадали, щоб він покинув Одесу і Україну.

Офісні працівники забарикадувалися зсередини, їх підтримують співробітники приватної охоронної фірми. За деякими даними, конфлікт пов'язаний нібито з тим, що керівник Ради громадської безпеки Марк Гордієнко вимагав у Купера 50 тис. дол. для потреб АТО, але дістав відмову.

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Сторони розділяє велика кількість правоохоронців.

Активісти періодично роблять спроби штурмувати офіс, кидають яйця, помідори, борошно, іноді летить каміння, хтось застосував сльозогінний газ.

Також пошкоджено автомобіль охоронної компанії - порізано шини, розбито скло.

У поліції стверджують, що забезпечує охорону громадського порядку на місці конфлікту між групами осіб, який зараз відбувається на Фонтанській дорозі.

До заходу залучено слідчо-оперативну групу Київського відділу поліції, поліцейських з групи превентивної комунікації - так званих учасників переговорів, працівників патрульної поліції і бійців батальйону поліції спеціального призначення.

«Правоохоронці вживають заходів щодо недопущення сутичок між учасниками події. Причини конфлікту встановлюються», - заявили у відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції.

Зазначається, що правову оцінку діям обох сторін буде дано після встановлення причин і обставин інциденту.

За деякими даними, вже є затримані активісти, один з яких влучив в око яйцем поліцейському.

Трьох учасників блокади офісу з продажу криптовалют було доставлено в поліцію.

«Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП. Також вирішується питання про кваліфікацію вказаної події за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - повідомили у відділі.

Також наголошується, що пізніше, для недопущення наростання агресії з боку учасників однієї зі сторін конфлікту, поліцейськими було вжито заходів з вивезення з місця події громадянина Купера, до якого прибулі мали найбільше претензій. Завдяки цьому інцидент було вичерпано, конфліктувальники з місця події розійшлися.

В рамках розпочатого кримінального провадження проводиться перевірка. Встановлюються обставини події.

Як зазначив радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк, за попередніми даними, своєю акцією учасники протесту хотіли привернути увагу суспільства до сумнівної і протиправної, на їхню думку, діяльності фінансової установи.

«Згодом виник конфлікт з приватним охоронним агентством, яке охороняло заклад. Правоохоронці змушені були втрутитися в хід подій і забезпечити охорону громадського порядку і недоторканності приватної власності, для чого було задіяно спецназ поліції», - повідомив Форостяк.

На думку активістів, «масований обстріл установи» продуктами харчування має привернути увагу суспільства і правоохоронних органів до питань, які вони порушують.