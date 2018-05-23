Кіберполіція перевіряє інтернет через масові отруєння в школах

Останнім часом в Україні поширилися випадки масового отруєння в школах - НП сталися в Харкові. Черкасах, Миколаєві.

Департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом із приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

Про це повідомили у прес-службі департаменту, передає "Радіо Свобода". «Наразі ми проводимо моніторинг соціальних мереж та інтернету на виявлення будь-яких закликів подібного типу. У разі виявлення таких випадків ми передаємо цю інформацію до відповідних служб згідно з їхньою компетенцією», – розповіли у прес-службі Кіберполіції.

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня у загальноосвітній школі №3 міста Харкова діти отруїлись газом, за попередньою інформацією це був перцевий балончик.

Також 21 травня інцидент із отруєнням школярів газом стався у школі Миколаєва.

А 8 травня на території з школи №8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття й почали непритомніти учні школи. Всього на лінійці були 424 учні, понад 50 із них шпиталізували внаслідок отруєння невідомою речовиною.