У Тернополі автомобіль переїхав чоловіка (відео)

Що стало причиною ДТП не відомо, слідчі наразі з’ясовують усі обставини.

У Тернополі автомобіль переїхав чоловка, який сидів на тротуарі.

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці Святослав Журовський, директор КП міської ради «Тернопіль Інтеравіа», яке займається розміщенням та обслуговуванням веб-камер у місті, інцидент стався сьогодні вночі на вул. Мазепи біля місцевого бару.

«Наїзд на пішохода п'яного в дим», – написав під розміщеним відео Журовський.

Що стало причиною ДТП не відомо, слідчі наразі з’ясовують усі обставини.