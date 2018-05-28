У Тернополі автомобіль переїхав чоловіка (відео)
11:47, 28 травня 2018Інциденти
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Що стало причиною ДТП не відомо, слідчі наразі з’ясовують усі обставини.
фото УНІАН
У Тернополі автомобіль переїхав чоловка, який сидів на тротуарі.
Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці Святослав Журовський, директор КП міської ради «Тернопіль Інтеравіа», яке займається розміщенням та обслуговуванням веб-камер у місті, інцидент стався сьогодні вночі на вул. Мазепи біля місцевого бару.
«Наїзд на пішохода п'яного в дим», – написав під розміщеним відео Журовський.
Що стало причиною ДТП не відомо, слідчі наразі з’ясовують усі обставини.
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