У Тернополі автомобіль переїхав чоловіка (відео)

11:47, 28 травня 2018
Інциденти
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фото УНІАН

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці Святослав Журовський, директор КП міської ради «Тернопіль Інтеравіа», яке займається розміщенням та обслуговуванням веб-камер у місті, інцидент стався сьогодні вночі на вул. Мазепи біля місцевого бару.

«Наїзд на пішохода п'яного в дим», – написав під розміщеним відео Журовський.

Що стало причиною ДТП не відомо, слідчі наразі з’ясовують усі обставини.

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