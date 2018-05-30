У Львові повідомили про "замінування" одразу 9 бізнес-центрів

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування бізнес-центрів, на місця подій виїхали експерти-вибухотехніки.

У Львові невідомий попередив про можливе замінування низки бізнес-центрів.

Про це з посиланням на соцмережі повідомило місцеве видання «032».

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Львівській області виданню уточнили, що невідомий замінував 9 бізнес-центрів: три будівлі розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Героїв УПА, Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка.

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Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування бізнес-центрів, на місця подій виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.

Правоохоронці будуть евакуйовувати людей та обстежувати офісні приміщення та прилеглі до них території.

Напередодні, 29-го травня, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування п’яти бізнес-центрів.