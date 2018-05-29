У Львові правоохоронці шукають вибухівку в п’яти бізнес-центрах

Через анонімне повідомлення про замінування на місцях почалась евакуація людей.

У Львові правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування одразу п’ятьох бізнес-центрів. Відвідувачів та персонал центрів евакуюють.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, бізнес-центри розташовані на вулицях Шевченка, Промисловій, Науковій, Хмельницького та Героїв УПА. На місця подій виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.

Зазначається, що правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежать офісні приміщення та прилеглі до них території. Наразі встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У березні повідомлялось, що через фейкове "замінування" львівського залізничного вокзалу було евакуйовано 360 людей.