У держохороні заявили, що авто, яке збило в Києві 13-річного велосипедиста, не має стосунку до президентського кортежу

За його словами, автомобілі, які супроводжують осіб, що охороняються, можуть порушувати правила дорожнього руху, але з дотриманням вимог безпеки для інших учасників дорожнього руху.

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей запевняє, що автомобіль, який ввечері 31 травня збив підлітка з велосипедом у Дарницькому районі Києва, не належить Управлінню держохорони та не має стосунку до кортежу, що супроводжує президента України.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи була чорна автівка машиною супроводу, що рухалася попереду кортежу, Гелетей сказав: “Вона не мала відношення до Управління держохорони”.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи дотримуються автомобілі УДО правил дорожнього руху, зокрема, обмеження швидкості в населених пунктах у 50 кілометрів на годину, він сказав: “Є правила дорожнього руху, а є правила супроводу осіб, що, охороняються, перших осіб, які приїжджають у нашу державу. І у держави є обов’язок забезпечити їхню безпеку. Ніхто не застрахований, що працівник поліції скоїть ДТП. Ми проводимо навчання та інструктажі, щоби безпека (осіб, що охороняються — УНІАН) була пов’язана з дотриманням правил дорожнього руху”.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, сталася на проспекті Григоренка у Дарницькому районі 31 травня близько 21.00. Автомобіль «Фольксваген» збив хлопчика, який їхав на велосипеді.

У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, «швидка» доставила хлопчика в лікарню.

Обоє співробітників поліції, які перебували у автомобілі, в присутності громадян і понятих пройшли тест на «драгері»: прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь. Окрім того, поліцейських доставили до лікаря-нарколога, аби відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп‘яніння.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативна група, співробітники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки встановлюють всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено орган, що проводитиме розслідування.