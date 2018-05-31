У Києві автомобіль з президентського кортежу збив велосипедиста, на Банковій все заперечують (фото)

Потерпілому велосипедисту 13 років, в нього перелом руки і ноги.

У Києві на нерегульованому пішохідному переході авто з супроводу президента Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували. Про це УП повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"У Києві на вулиці Григоренка, 5-7 навпроти ТРЦ "НОВУС" на нерегульованому пішохідному переході авто з супроводу президента зіткнулося з велосипедистом, який рухався на переході, останній був госпіталізований в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ (закрита черепно-мозкова травма) , перелом ноги", - розповіло джерело.

За його інформацією, потерпілому велосипедисту 13 років, в нього перелом руки і ноги.

"Це була передова машина, президент їхав через один кілометр", - додало джерело.

Проте в прес-службі Адміністрації президента у коментарі заперечують інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

"Зазначене авто не є частиною кортежу президента", - зазначили в АП.

Нагадаємо, 6 березня 2018 року кортеж Порошенка збив 88-річного чоловіка в центрі Києва.