Мати загиблої екс-"регіоналки" Бережної облили зеленкою у власній квартирі (відео)

"Вони сказали, що відправлять мене туди, де зараз моя дочка, і мені залишилося всього кілька днів жити", - заявила Олена Бережна.

Група невідомих вранці в п'ятницю, 1 червня, облила зеленкою мати загиблої екс-депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної Олену у власній квартирі в присутності співробітника поліції.

Про це повідомляє Newsone. Бережна заявила, що ще з 07:00 до неї прийшла група невідомих, яка почала блокувати квартиру, при цьому поліцейські приїжджали до місця події, але нічого не робили.

ВІДЕО: YouTube Newsone

"Сьогодні о 06:50 вісім людей почали блокувати мою квартиру, стукати. Вийшли сусіди, почали з'ясовувати, що сталося. Я, природно, двері не відчиняла. Вони сказали, що є патріотами України. Приїхала поліція. Розвернулася і поїхала. Їх вивели. Вони залишилися блокувати під'їзд. Знову приїхала поліція. Ніяких заходів не вжили. На третій дзвінок, після того як вони сказали, що відправлять мене туди, де зараз моя дочка, і мені залишилося всього кілька днів жити, поліцейський приїхав і представився мені через двері. Він сказав вийти і пояснити ситуацію. Я тільки відкрила двері, щоб поспілкуватися з поліцейським, у присутності працівника поліції мене повністю облили зеленкою. Я намагалася закрити двері, а вони залили частину квартири. Цей поліцейський розвернувся і пішов", - розповіла вона.

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Раніше повідомлялося, що мати загиблої екс-регіоналки затримали під час акції "Безсмертний полк".

На одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством так звана "георгіївська" стрічка, яку Росія використовує для антиукраїнської пропаганди під час військової агресії в Криму і на Донбасі, а також для популяризації СРСР і тоталітарного минулого.