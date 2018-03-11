В Україні затримали грузинського кримінального авторитета "Сумбата Тбіліського" (фото)

Іноземець без документів намагався незаконно потрапити на територію РФ.

У Харківській області під час спроби незаконного перетину кордону прикордонники затримали грузинського кримінального авторитета.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, громадянина Грузії затримали співробітники відділу прикордонної служби «Козача Лопань» у ніч з 10 на 11 березня.

Читайте такожВ Києві іноземці з ножем напали на таксиста та викрали авто

За даними ДПСУ, іноземець без документів намагався незаконно потрапити на територію РФ. Чоловіка затримали за 50 метрів від державного кордону.

Як з’ясували правоохоронці, затриманий є кримінальним авторитетом на прізвисько "Сумбат Тбіліський". Чоловіка розшукували правоохоронні органи України за можливу причетність до протиправної діяльності. Іноземець намагався незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Затриманого громадянина Грузії передано представникам поліції.