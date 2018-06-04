Брата скандальної Зайцевої піймали п'яним за кермом у Харкові - ЗМІ (фото)

Родина Зайцевих знову в епіцентрі уваги, пишуть ЗМІ.

Брат Олени Зайцевої, фігурантки кривавої ДТП у Харкові, попався на водінні у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє "Київ оперативний". Інцидент стався у ніч на 4 червня в Харкові. Авто, за кермом якого перебував Василь Зайцев, зупинили співробітники патрульної поліції.

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"Також мав усі ознаки сп'яніння, але від будь-яких тестів відмовився", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Таурег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.