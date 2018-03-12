"Вирішила не знижувати швидкість": Зайцева розповіла про смертельну ДТП в Харкові

Також вона заявила, що не вживає наркотики, а за день до аварії приймала знеболююче.

Сьогодні, 12 березня, у Київському райсуді Харкова допитують підозрюваних – Олену Зайцеву та Геннадія Дронова.

Першою суд викликав на допит Зайцеву. Про це повідомляє "МедіаПорт".

Вона визнала провину та заявила, що пам'ятає момент аварії. Зайцева заявила, що наближаючись до перехрестя вулиці Сумської та провулку Мечникова, побачила на світлофорі миготливий зелений, зрозуміла, що не встигне загальмувати та вирішила не знижувати швидкість. У момент зіткнення із другим автомобілем дівчина різко натиснула на гальма та повернула вправо.

Також Зайцева заявила, що вказані у обвинувальному акті обставини відповідають дійсності. Також вона визнала всі цивільні позови і пообіцяла допомагати потерпілим, "коли відбуде покарання".

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: поліція відкрила справу проти автошколи, в якій навчалася Зайцева

На питання прокурора, де вона відпочивала перед ДТП, Зайцева заявила, що була у закладі "Чилі", однак спиртного не вживала. Також вона заявила, що не вживає наркотики, а за день до аварії приймала знеболююче.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів.

На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні. Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.