У Києві ворони напали на жінку та пробили їй голову

12:19, 06 червня 2018
Інциденти
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У Київі ворони напали на жінку, постраждалу госпіталізували / фото УНІАН

Як повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook, птиці пробили клювом жінці голову. На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, які вирішили госпіталізувати жінку.

Місцеві мешканці кажуть, що десь поблизу у ворон гніздо, і таким чином вони його охороняють.

Як повідомляв УНІАН, в Ефіопії крокодил накинувся на священика під час масового хрещення в озері та вбив його.

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Теги: #Київ