У Києві ворони напали на жінку та пробили їй голову
12:19, 06 червня 2018Інциденти
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Лікарі госпіталізували постраждалу.
У Київі ворони напали на жінку, постраждалу госпіталізували / фото УНІАН
У Голосіївському районі столиці на проспекті Науки вчора ввечері ворони напали на 50-річну жінку.
Як повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook, птиці пробили клювом жінці голову. На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, які вирішили госпіталізувати жінку.
Місцеві мешканці кажуть, що десь поблизу у ворон гніздо, і таким чином вони його охороняють.
Як повідомляв УНІАН, в Ефіопії крокодил накинувся на священика під час масового хрещення в озері та вбив його.
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