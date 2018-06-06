У Києві ворони напали на жінку та пробили їй голову

Лікарі госпіталізували постраждалу.

У Голосіївському районі столиці на проспекті Науки вчора ввечері ворони напали на 50-річну жінку.

Як повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook, птиці пробили клювом жінці голову. На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, які вирішили госпіталізувати жінку.

Місцеві мешканці кажуть, що десь поблизу у ворон гніздо, і таким чином вони його охороняють.

Як повідомляв УНІАН, в Ефіопії крокодил накинувся на священика під час масового хрещення в озері та вбив його.