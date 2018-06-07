В Одесі поліція встановила особу зловмисника, який побив американського співака - учня Френка Сінатри

Як з'ясувалося, на співака напав його земляк, виходець зі США мексиканського походження, з яким у потерпілого давній конфлікт.

В Одесі поліція встановила особу зловмисника, який побив американського співака Білла Воррена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк.

«Як з'ясувалося, йому підбив око його земляк, виходець зі США мексиканського походження, з яким у потерпілого давній конфлікт. Треба зауважити, що обидва ведуть вельми вільний і розгульний спосіб життя в Одесі, люди відпочивають», - заявив Форостяк.

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Водночас він визнає, що місцевим правоохоронцям слід звернути увагу на «якість надання поліцейських послуг іноземцям».

«Ми намагаємося разом зробити Одесу гостинним туристичним центром, тому що саме цей випадок дійсно виявив низку недоліків», - зазначив радник.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 червня в Одесі чоловік у ході конфлікту побив 71-річного американського співака Білла Воррена - володаря двох національних премій США, учня знаменитого Френка Сінатри.

Спочатку повідомлялося, що, за словами потерпілого, зловмисник є маловідомою йому людиною. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.