В Одесі побили американського співака - учня знаменитого Френка Сінатри (фото)

Чоловік кілька разів ударив співака по обличчю і руці.

В Одесі невідомий у ході конфлікту побив 71-річного американського співака Білла Уоррена.

Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в поліцію надійшла заява громадянина США про те, що 5 червня близько 20.00 в центрі міста його побив невідомий.

Заявник вказав, що у нього виник конфлікт з невідомою йому людиною, яка в ході інциденту кілька разів ударила його по обличчю і руці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень.

Водночас відомий у місті активіст Юрій Дяченко повідомив, що напередодні на Дерибасівській зустрів іноземця, обличчя якого було в крові.

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«Підійшов, запитав, що сталося. Відповідають: «Викликай поліцію». Дзвоню, в поліції запитують, чи потрібна швидка медична допомога, уточнив: потрібна. Через 25 хвилин приїжджає «швидка», лікар англійською не володіє. Медики хочуть відвезти іноземця, той сильно нервує, каже, що чекатиме поліцію...», - зазначив Дяченко.

Він оприлюднив у соціальних мережах фотографію побитого іноземця, якого ідентифікували як американського співака і шоумена 71-річного Білла Уоррена - володаря двох національних премій США, учня знаменитого Френка Сінатри.

На даний момент УНІАН не зміг отримати офіційної інформації, в якому із заходів, що проходять у місті, міг брати участь іноземний артист.

Зокрема, цей співак не значиться в списках офіційних гостей фестивалю Odessa Classics, який проходить з 1 по 10 червня. Про це УНІАН повідомив президент фестивалю Олексій Ботвінов.