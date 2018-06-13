Масове отруєння в школі Миколаєва влаштував підліток (відео)

19:19, 13 червня 2018
Інциденти
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ще в кінці травня учень розпилив у школі перцевий газ, а коли одноліткам стало погано, злякався і втік. У дітей були однакові симптоми: кашель, запаморочення і головний біль.

Хлопець розповів, що в школу прийшов до друзів, балончик з газом розпилив нібито випадково в туалеті. Тепер йому загрожує або штраф, або рік умовного позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Миколаєві через розпилення невідомої речовини в приміщенні загальноосвітньої школи № 6 евакуювали близько 400 учнів і працівників, 36 дітей були госпіталізовані.

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Теги: #школа#отруєння#Миколаїв