Масове отруєння в школі Миколаєва влаштував підліток (відео)

Хлопець зізнався, що в школу прийшов до друзів, а балончик з газом розпилив нібито випадково в туалеті.

16-річний хлопець зізнався, що влаштував масове отруєння дітей в Миколаєві.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ще в кінці травня учень розпилив у школі перцевий газ, а коли одноліткам стало погано, злякався і втік. У дітей були однакові симптоми: кашель, запаморочення і головний біль.

Хлопець розповів, що в школу прийшов до друзів, балончик з газом розпилив нібито випадково в туалеті. Тепер йому загрожує або штраф, або рік умовного позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Миколаєві через розпилення невідомої речовини в приміщенні загальноосвітньої школи № 6 евакуювали близько 400 учнів і працівників, 36 дітей були госпіталізовані.