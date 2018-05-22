Отруєння в школі Миколаєва: в лікарні залишаються 29 дітей (відео)

За даними рятувальників, проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи з обстеження будівлі школи завершено, загрози життю дітей немає.

Станом на 7:00 22 травня в лікарні у Миколаєві на обстеженні залишаються 29 дітей, які потерпіли напередодні наслідок розпилення невідомої речовини з різким запахом.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Наразі спеціалістами проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи з обстеження будівлі школи завершено. Загрози життю дітей немає», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, що стало причиною отруєння - стане відомо за кілька днів, коли з'являться результати аналізів крові потерпілих. За попередньою версією, це міг бути газ з балончика, який розпилив хтось із учнів.

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"Стан усіх дітей середньої тяжкості. Двох дітей госпіталізували до реанімаційного відділення, бо в них були виражені симптоми інтоксикації", - зазначила начальник міського управління охорони здоров’я Віторія Заміхановська.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня у Миколаєві через розпилення невідомої речовини у приміщенні загальноосвітньої школи № 6 евакуювали близько 400 учнів та працівників, 36 дітей госпіталізовано, двоє з них перебувають у реанімації.