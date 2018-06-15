У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом, машину зупинив вчитель

В автобусі перебувало 25 дітей.

У Києві біля Південного вокзалу водій помер прямо за кермом пасажирського автобуса Mercedes, в якому у цей момент знаходилися діти.

За попередньою інформацією, автобус рухався по вулиці Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту. На ходу водієві стало погано. Він впав на кермо і втратив свідомість, автобус став некерованим, повідомляє "Інформатор".

"Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti. У момент аварії в автобусі знаходилися близько 25 пасажирів. Всі вони були учнями школи вивчення мов, яких транспорт забрав з вокзалу і повинен був доставити до навчального закладу. Некерований Mercedes самостійно зупинив їх вчитель. Ніхто з дітей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Перехожі зупинили проїжджаючий повз автомобіль поліції і викликали швидку. Медики констатували смерть чоловіка, на вигляд йому близько 50 років.

Як повідомляв УНІАН, у травні на вулиці Бульварно-Кудрявській у Києві на ходу помер водій автобуса. Перед смертю чоловік встиг зупинити автобус на дорозі, не врізавшись в припарковані автомобілі.