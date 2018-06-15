У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом, машину зупинив вчитель

14:31, 15 червня 2018
Інциденти
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У Києві за кермом помер водій автобуса з дітьми / фото Владислав Кузнєцов / Інформатор

За попередньою інформацією, автобус рухався по вулиці Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту. На ходу водієві стало погано. Він впав на кермо і втратив свідомість, автобус став некерованим, повідомляє "Інформатор".

"Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti. У момент аварії в автобусі знаходилися близько 25 пасажирів. Всі вони були учнями школи вивчення мов, яких транспорт забрав з вокзалу і повинен був доставити до навчального закладу. Некерований Mercedes самостійно зупинив їх вчитель. Ніхто з дітей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

В автобусі перебувало 25 дітей / фото Владислав Кузнєцов / Інформатор

Перехожі зупинили проїжджаючий повз автомобіль поліції і викликали швидку. Медики констатували смерть чоловіка, на вигляд йому близько 50 років.

Як повідомляв УНІАН, у травні на вулиці Бульварно-Кудрявській у Києві на ходу помер водій автобуса. Перед смертю чоловік встиг зупинити автобус на дорозі, не врізавшись в припарковані автомобілі.

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Теги: #автобус із дітьми