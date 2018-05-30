Встиг зупинитися та врятувати пасажирів: у Києві за кермом автобуса помер водій

Інцидент трапився на вулиці Бульварно-Кудрявській.

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській на ходу помер водій автобуса, що курсував за маршрутом №7 з Львівської площі до Цетрального залізничного вокзалу.

Перед смертю чоловік встиг зупинити автобус на дорозі, не врізавшись у припарковані автомобілі, повідомляється у спільності dtp.kiev.ua у Facebook.

"Смертельне ДТП у Києві: на ходу помер водій автобуса... Встиг зупинити транспорт", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Кіровоградській області потрапив у ДТП автобус держпідприємства «СхідГЗК», який перевозив гірників Інгульської шахти. Постраждалих в інциденті людей госпіталізовано.