Встиг зупинитися та врятувати пасажирів: у Києві за кермом автобуса помер водій
15:04, 30 травня 2018Інциденти
930 0
Інцидент трапився на вулиці Бульварно-Кудрявській.
У Києві за кермом автобуса помер водій / фото dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській на ходу помер водій автобуса, що курсував за маршрутом №7 з Львівської площі до Цетрального залізничного вокзалу.
Перед смертю чоловік встиг зупинити автобус на дорозі, не врізавшись у припарковані автомобілі, повідомляється у спільності dtp.kiev.ua у Facebook.
"Смертельне ДТП у Києві: на ходу помер водій автобуса... Встиг зупинити транспорт", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Кіровоградській області потрапив у ДТП автобус держпідприємства «СхідГЗК», який перевозив гірників Інгульської шахти. Постраждалих в інциденті людей госпіталізовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter