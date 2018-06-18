На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вистрілив поліцейському в обличчя

Правоохоронця госпіталізували, він перебуває у стані середньої тяжкості.

У Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці затримали 36-річного місцевого жителя, який стріляв у поліцейського, поранивши його в обличчя.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровської області, подія сталася 16 червня на одній із центральних вулиць Павлограда.

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«Увагу оперуповноважених привернув водій автомобіля «Газель», який тримав за спиною пістолет. Чоловік вийшов з автомобіля та рушив в бік людей, які перебували на зупинці громадського транспорту. Коли невідомий направив зброю у бік людей, поліцейські наказали йому зупинитися, на що чоловік не відреагував. Під час затримання зловмисника, він вистрілив поліцейському в обличчя. Пораненого правоохоронця направили до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості. Інші люди не постраждали.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вилучений пістолет направили на експертизу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).