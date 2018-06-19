За кермом згорілої на Полтавщині Audi був харківський бізнесмен, він загинув у лікарні - ЗМІ (фото)

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Водій автомобіля Audi, який внаслідок ДТП на Полтавщині потрапив до реанімації, помер у лікарні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області, 37-річна пасажирка автомобіля загинула внаслідок отриманих травм, а не згоріла, як раніше повідомляли ЗМІ.

"Наразі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України", - повідомили у поліції.

Як стало відомо виданню «Полтавщина» із власних джерел, за кермом загинув 45-річний харківський підприємець Олександр Яковенко, засновник та діючий власник однієї з будівельних фірм, яка займалася ремонтом доріг у Полтавській області.

Видання також повідомляє, що за словами свідка ДТП, дівчина-пасажир автомобіля була ще жива, коли люди, що проїжджали повз, витягли її з авто. Швидка приїхала через 25 хвилин після виклику, пожежники - через півгодини.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня на 180 км траси Київ-Харків на Полтавщині автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у відбійник. Внаслідок зіткнення авто загорілося. Дівчина-пасажир померла на місці, водія доставили до реанімації.