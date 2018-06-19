"Не їхав, а летів зі звуком літака": на Полтавщині Audi на швидкості влетів у відбійник, є жертви (фото, відео)

Автомобіль зніс близько 50 метрів відбійника.

На трасі Київ-Харків в Полтавській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дівчина - пасажир автомобіля Audi, який на великій швидкості влетів у відбійник.

Водій автомобіля потрапив до реанімації, повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

"Дівчина згоріла. Хлопець-водій в реанімації. Смертельне вогняне ДТП на трасі Київ-Харків, 180 км. Протягом 100 метрів розбитий відбійник. Яка була швидкість Audi, невідомо, але він, за словами нашого читача, не їхав, а летів зі звуком літака", - йдеться в повідомленні.

В коментарях один зі свідків ДТП повідомляє, що тіло дівчини витягли до загоряння автомобіля, найімовірніше, вона загинула від отриманих травм.

"За 2 км до місця події нас обійшла ця Audi. Дівчина не згоріла, її витягли...напевно травми не сумісні з життям. І відбійника не 100 метрів зім'яв, метрів 50. Це як раз в с. Вилки (село Вили, Полтавська область - УНІАН), за пішохідним переходом. Хтось переходив дорогу на пішохідному переході, ніс траву для худоби. Сліпило зустрічне сонце, і водій чи то не побачив, то чи пізно зреагував (звичайно...на такій швидкості), уникав зіткнення і не впорався з управлінням", - пише коментатор.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня двоє людей загинуло, ще шестеро отримали травми в результаті зіткнення автомобілів на Житомирщині.