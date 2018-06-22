Вночі у Києві на Осокорках згорів цілий ряд торгових кіосків: очевидці кажуть про підпал (фото, відео)

12:35, 22 червня 2018
Інциденти
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Кіоски горіли на площі 150 кв. м / фото dsns.gov.ua

Як повідомляє прес-служба ДСНС України у Києві, повідомлення про пожежу на вул. Срібнокільській надійшло 22 червня о 02:55.

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«На місце події одразу ж було направлено чергові відділення з найближчих пожежно – рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять кіоски на площі 150 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 03:42 бійці локалізували пожежу, а о 04:07 – ліквідували», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальникам вдалося запобігти поширення вогню на розташовані поруч кіоски.

До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 45 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua

Журналіст Олександр Марущак повідомив на своїй сторінці у Facebook із посиланням на очевидців, що вночі троє чоловіків в масках закидали кіоски пляшками з запалювальною сумішшю. В результаті згоріло 11 кіосків.

Також журналіст оприлюднив фото, на яких видно наслідки пожежі.

фото Олександр Марущак, Facebook
фото Олександр Марущак, Facebook

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Теги: #пожежа#ДСНС#Осокорки