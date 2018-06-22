Вранці у Києві прогримів вибух: приміщення Ощадбанку закидали "коктейлями Молотова" (фото, відео)
В Солом'янському районі столиці сьогодні вранці стався вибух у приміщенні Ощадбанку.
Читайте такожУ Броварах палає п'ятиповерхівка (відео)
Про це повідомляє Еспресо. За словами місцевих жителів, вони почули кілька звуків, що були схожі на вибух. Після цього в приміщенні банку спалахнула пожежа. На місце оперативно прибули пожежники та бригади швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі невідомо, чи проникли в приміщення банку сторонні особи. На місці працюють слідчі, криміналісти-вибухотехніки, обставини події з'ясовуються.
Згодом у поліції прокоментували вибух. Там зауважили, що про інцидент дізналися близько 4-ої години ранку та виїхали на місце подій.
"У приміщенні пошкоджені вікна та виникла пожежа. У результаті ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю", - наголосили у відомстві.