За деякими даними, потерпілий - керівник охоронної фірми.

У центрі Одеси вибухнув автомобіль. Як передає кореспондент УНІАН, 24 червня, близько 23.30, стався вибух на перетині вулиці Троїцької та Олександрівського проспекту. Вибухнула Honda з іноземними номерами біля будинку №52 по Троїцькій.

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На місце події оперативно прибули поліція, кінологи з собаками, працівники ДСНС і швидка допомога. Зі слів очевидців, постраждав чоловік, якого вже забрала швидка допомога. За деякими даними, потерпілий - керівник охоронної фірми «Самсон», який під час вибуху нібито знаходився біля під'їзду житлового будинку, де вибухнув автомобіль. Також зі слів очевидців, постраждала літня жінка.

Вибух було чути за кілька кварталів історичного центру. Зараз місце НП обгороджено. Працює оперативно-следжственная група. Зібралося багато людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Черкасах вибухнув автомобіль, загинув бізнесмен.