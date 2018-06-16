Вибух авто в Черкасах: у поліції встановили особу та підтвердили смерть постраждалого

Персональні дані загиблого поліція не розголошує.

У поліції підтвердили інформацію про загибель чоловіка внаслідок сьогоднішнього вибуху автомобіля в Черкасах.

Про це речник поліції Черкаській області Дмитро Грищенко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"В результаті вибуху водій автомобіля "Мерседес" отримав тілесні ушкодження, після чого помер у лікарні", - сказав Грищенко.

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Він додав, що поліцейські встановили особу загиблого, проте персональні дані не розголошують.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією місцевих ЗМІ, потерпілим виявився 69-річний директор ТЦ "Транзит" Анатолій Скоромний. Також потерпілий очолював відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області.

Нагадаємо, сьогодні близько 7.00 до поліції надійшло повідомлення, що в Черкасах вибухнув автомобіль «Мерседес».

У поліції інформували, що внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка було доставлено до лікарні.