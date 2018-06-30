На Житомирщині оголошено план "Сирена": розшукують викрадачів бізнесмена

Викраденому бізнесмену сьогодні вранці вдалося втекти від викрадачів.

Поліція Житомирській області розшукує двох викрадачів 32-річного бізнесмена.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області. Там зазначили, що вранці 30 червня поліції звернувся 32-річний житель обласного центру із повідомленням про те, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали майно.

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"За словами заявника, кілька днів тому до квартири у м. Києві, яку він орендує, увірвались троє незнайомців. Вони побили його та, погрожуючи, вивезли до райцентру на Київщині, а згодом перевезли до м. Житомира, де утримували в одному з гаражних кооперативів. Викрадачі вимагали від чоловіка, який займається приватним бізнесом, переоформлення на них нерухомого майна", - розповіли в поліції.

Сьогодні вранці чоловікові вдалося втекти від зловмисників та звернутися до поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) КК України. Такі дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела, блисько 11.00 в області було оголошено оперативний план "Сирена".

Як повідомляв УНІАН, 25 червня у Києві викрали сина лівійського дипломата.