У Харкові поліцейський побив чоловіка, розважаючи колег (відео)

Поліцейським доведеться відповідати за жорстокі розваги на роботі після того, як відео потрапило у Мережу.

У Мережі з'явилось відео, на якому поліцейський ногами і руками гамселить чоловіка. За цим спостерігають і підбурюють "колегу у погонах" ще двоє копів.

Потерпілий, якого службовці ображають словесно, слухняно виконує наказ - стояти і терпіти. ТСН випадок вже підтвердило керівництво поліцейських, мовляв, героїв відео встановили і проводять розслідування.

На записі видно, що чоловік на ім'я Сергій погодився на "експерименти" правоохоронців. Він попросив не бити по копчику, після того поліцейський дав йому копняка. Далі чоловікові дають "лося".

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"Я тебе навіть не сильно вдарив, чого ти ї*еш мозок? Що, дуже боляче", - запитав один із поліцейських після удару по лобі.

"Особи цих людей встановлені. Сьогодні керівництвом харківської поліції буде прийняте рішення стосовно дій поліцейських", - повідомила прес-секретар харківської поліції Олена Баранник у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Херсоні вечірка поліцейських закінчилася побиттям та падінням гостей із 5-го поверху.