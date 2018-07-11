У Харкові внаслідок зіткнення з авто на місці ДТП загинули два мотоциклісти (фото, відео)

Водія іномарки затримали, йому оголосили про підозру.

У Харкові внаслідок зіткнення з легковиком загинули два мотоциклісти.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про те, що на вулиці Миру зіткнулися автомобіль Nissan Qashqai та два мотоцикли Suzukі, надійшла до поліції вчора, 10 липня, о 19:50.

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За відомостями поліції, внаслідок ДТП обидва водії мотоциклів віком 35 та 33 років від отриманих травм померли на місці пригоди. Водія автомобіля, 38-річного жителя Харкова, госпіталізували до лікарні з травмою правого ока. У салоні іномарки також перебували його дружина і двоє дітей. Ніхто з них не постраждав.

Також в результаті ДТП технічні пошкодження отримав ВАЗ-2106, який порожній стояв на узбіччі.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водія іномарки затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок ДТП в Київській області в понеділок, 9 липня, загинув співробітник дорожньої служби.