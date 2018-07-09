На Київщині автомобіль наїхав на дорожніх робітників, є загиблий

Один із чоловіків від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події, ще четверо зазнали травм.

Унаслідок ДТП в Київській області в понеділок, 9 липня, загинув співробітник дорожньої служби.

Ще четверо зазнали травм, повідомляє прес-служба ГУ НП області у Facebook. Подія сталася сьогодні вранці на 36 км автодороги «Київ – Одеса», поблизу села Хлепча Васильківського району.

"63-річний киянин - водій автомобіля «OPEL Vectra», з невстановлених поки що причин здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби «Автомагістраль», які наносили дорожню розмітку. Один із чоловіків від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його 4-х колег доставлено до Васильківської районної лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Водія також доставлено до медичного закладу з високим артеріальним тиском. Вирішується питання про його затримання у порядку ст. 208 КПКУ.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області внаслідок дорожньо-транспортної події за участю маршрутного автобуса і мікроавтобуса «Фіат Скудо» загинув водій мікроавтобуса, госпіталізовано 8 осіб.