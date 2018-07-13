Насалик вдарив нардепа Шахова у груди (відео)

Відео інциденту оприлюднив на своїй сторінці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Навпроти будівлі Міненерговугілля на Хрещатику сталася сутичка між міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом та народним депутатом Сергієм Шаховим. Під час суперечки Насалик силою відштовхнув Шахова та вдарив його у груди, після чого поліція розборонила урядовця та парламентарія, який прийшов підтримати страйк шахтарів за відставку міністра.

Відео інциденту оприлюднив на своїй сторінці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Після сутички міністр Насалик залишив свій автомобіль в оточенні шахтарів та вирушив в бік Кабінету Міністрів, так і не давши гірникам відповіді на питання, коли буде виплачена мільярдна заборгованість по заробітній платі.

Нагадаємо, що з 10 липня працівники державних вуглевидобувних підприємств страйкують під Верховною Радою та Міненерговугілля з вимогою погасити заборгованість по заробітній платі за 3 місяці, ухвалити законопроект №8362, яким передбачено виділення на підтримку вугільної галузі 2,8 млрд грн та відправити у відставку міністра енергетики Ігоря Насалика за невиконання ним службових обов′язків.