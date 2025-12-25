Кремлю доведеться піти на компроміс і відмовитися від ультиматумів, - ISW

Інститут вивчення війни в новому звіті констатував тупиковість жорсткої позиції Москви.

Москві доведеться переглянути свої ультиматуми в контексті повномасштабної війни в Україні та її завершення, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни(ISW). Кремлю доведеться піти на компроміс щодо вимог, на яких він довго наполягав, включно з багатьма з тих, що несумісні не тільки з останнім мирним планом із 20 пунктів, а й із початковим планом із 28 пунктів.

Посол США в НАТО Метт Вітакер нещодавно заявляв, що "м'яч зараз на боці Росії" в питанні реакції на чотири документи, які стали підсумком нещодавніх перемовин між США, Україною та Європою. Однак аналітики зазначають, що навіть високі втрати російської армії заради мінімальних успіхів на фронті поки що не підштовхують Кремль до завершення війни.

Позиція РФ зайшла в глухий кут

Москва продовжує посилати сигнали про незацікавленість у західних пропозиціях. Помічник президента РФ Юрій Ушаков ще до публікації плану з 20 пунктів назвав очікувані пропозиції "неконструктивними". Кремль неодноразово висував вимоги, які повністю суперечать ідеї компромісу, закладеній в останніх документах.

Кремлівський диктатор Володимир Путін 19 грудня знову підтвердив свої максималістські цілі, озвучені ще в червні 2024 року. Серед них:

Повне виведення ЗСУ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;

Відмова України від НАТО і нейтральний статус;

Демілітаризація і зміна влади в Києві ("денацифікація");

Міжнародне визнання окупації територій і зняття всіх санкцій.

Аналітики ISW підкреслюють: постійні відсилання Кремля до цих старих вимог і нібито досягнутих домовленостей на саміті на Алясці демонструють, що наразі Москва відкидає пропозиції щодо заморожування лінії фронту.

Проте експерти наполягають: щоб процес зрушився, РФ буде змушена відступити від своєї жорсткої риторики.

