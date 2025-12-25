НАТО підняло в небо винищувачі після прольоту російських бомбардувальників над Британією

За словами журналістів, таким чином Путін навмисно хотів роздратувати Захід на різдвяні свята.

Російський диктатор Володимир Путін відправив ядерні бомбардувальники, аби погрожувати північній Британії, здійснивши різдвяний політ на велику відстань над Норвезьким морем. Про це повідомляє Mirror.

Після цього НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, аби стежити за величезними російськими літаками. Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

"Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин", - повідомили у Міноборони РФ.

Відео дня

У відомстві додали, що на певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС.

Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися Росією для завдання руйнівних ударів по Україні, внаслідок чого загинуло багато людей та були серйозні руйнування.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше Інститут вивчення війни писав, що Путін пообіцяв не нападати на ЄС і НАТО, але є незручний нюанс. Аналітики нагадали схожу ситуацію, коли Росія теж брала на себе зобов'язання, - Будапештський меморандум 1994 року.

"Путін неодноразово демонстрував готовність змінювати російське законодавство у своїх власних цілях, зокрема через зміну російської Конституції 2020 року, щоб дозволити собі продовжувати обіймати посаду президента. Модель Кремля, що порушує міжнародні угоди і змінює власну конституцію, демонструє порожнечу таких російських обіцянок", - додали в Інституті.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія може атакувати НАТО після війни з Україною. Зокрема він наголосив на необхідності реальних і жорстких гарантій безпеки для Києва з боку Заходу, насамперед Сполучених Штатів.

"Це, звичайно, означає зобов’язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє, підтримувати Україну у разі повторного вторгнення Росії", - додав Вадефуль.

Вас також можуть зацікавити новини: