Росіяни атакували порти та промисловість Одещини: є загиблий та руйнування

Також пошкоджено низку адміністративних будівель та їдальню.

У ніч проти 25 грудня російська армія знову атакувала дронами Одеську область. Серед цілей загарбників були порти та промислові об’єкти.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, у ніч проти 25 грудня РФ атакувала ударними безпілотниками обʼєкти портової та промислової інфраструктури Одещини. Також пошкоджено низку адміністративних будівель та їдальню.

"Через атаку загинула цивільна людина - 57-річний чоловік. Травмовано ще двоє цивільних - 48-річного чоловіка доставили до лікарні, 68-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу", - розповіли у прокуратурі.

Відео дня

Наразі розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, які вже ліквідовані. Людину, яка загинула, вилучили з-під завалів.

У регіональному главку ДСНС додали, що пожежу оперативно ліквідували. Для ліквідації наслідків атаки залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.

Росіяни атакують портову інфраструктуру України - важливі новини

Як писав УНІАН, армія РФ завдає ударів по морських портах України. Нещодавно в Одесі було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, що транспортувало українську сою, у Ренійському порту уражені адміністративні будівлі та інфраструктура. На території порту "Південний" протягом кількох днів ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві.

Зокрема, ворог п’ять разів атакував цей обʼєкт, що завдавало нових руйнувань та збільшувало масштаб пожежі. Після дронової атаки по "Південному" у передмісті Одеси дорогу залило олією через влучання у резервуари.

Вчора, 24 грудня, стало відомо, що через масовані атаки по порту "Південний" у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. Акваторію порту тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку. За словами екологів, сталася масштабна екологічна катастрофа, на узбережжі Одеси загинуло багато птахів. В Одеському зоопарку приймають птахів, яких жителям міста вдалось врятувати – птахів відмивають від олії та залишають на реабілітацію.

Вас також можуть зацікавити новини: