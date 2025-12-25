Національний архів безпеки США опублікував стенограму зустрічі 2001 року.

Кремлівський диктатор Володимир Путін ще в перші роки свого президентства заявляв, що Україна - це нібито частина Росії, віддана партійними керівниками СРСР. Про це свідчить опублікована Національним архівом безпеки США стенограма розмови між ним і 43 президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем-молодшим.

У 2001 році Путін заявив, що "радянська добра воля" добровільно змінила світ. "Росіяни віддали тисячі квадратних кілометрів території, добровільно. Нечувано. Україна, частина Росії протягом століть, була віддана. Казахстан віддано. Кавказ теж. Важко уявити, і це зробили партійні боси", - зазначив він тоді в розмові з Бушем.

Також він уже тоді підкреслив, що є популярним у Росії.

"Тому що я на зв'язку [з людьми]. Люди в Росії почуваються обдуреними масштабними змінами, які принесли більше свободи, якою вони не можуть скористатися. Не тільки бідні, а й еліта відчуває розчарування", - додав Путін.

Виходячи з кордонів Російської імперії на момент її розквіту, потенційними цілями сьогоднішньої РФ можуть бути Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан і країни Центральної Азії.

Крім того, ми також розповідали, що завершення війни в Україні неможливе, поки Путін при владі. Екс-посол Британії в Росії Лорі Брістоу заявив, що ідея про те, що правителя РФ можна переконати завершити бойові дії в обмін на території - це фантазія.

