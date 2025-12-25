Паспортна завіса: Польща готується закрити кордон для частини росіян

Уже з 1 січня 2026 року до Польщі не пускатимуть росіян із дипломатичними та службовими паспортами.

З 1 квітня 2026 року Польща перестане визнавати п'ятирічні закордонні паспорти росіян, у яких немає біометричного чипа, повідомляють у документі на сайті Єврокомісії.

Це означає, що росіян із такими паспортами до Польщі не пускатимуть. Крім того, вже з 1 січня 2026 року Польща також перестане визнавати дипломатичні та службові паспорти Російської Федерації без біометричного чипа, що також означає "червоне світло" на кордоні для людей із такими паспортами.

До 2025 року низка європейських країн перестала пускати на свою територію росіян із п'ятирічними закордонними паспортами (з деякими винятками для власників ВНП). Зокрема, "червоне світло" для власників небіомітричних паспортів увімкнули Литва, Латвія, Естонія, Франція, Чехія, Данія, та Ісландія. З 1 січня 2026 року до цих країн також приєднаються Румунія і Німеччина.

Обмеження ЄС на в'їзд для росіян - останні новини

6 листопада стало відомо, що Європейський Союз готується посилити візові правила для громадян РФ. Передбачалося, що в більшості випадків буде припинено видачу багаторазових шенгенських віз. 7 листопада Єврокомісія оголосила про заборону на видачу нових багаторазових шенгенських віз більшості жителів РФ.

Уже в грудні 2025 року росіяни поскаржилися на проблеми з оформленням Шенгену. Зокрема, ідеться про нібито необґрунтовані відмови під час оформлення візи, скорочення терміну її дії, збільшення у 2-3 рази часу очікування

У рамках 19-го пакета санкцій проти Росії ЄС обмежив пересування російських дипломатів на території країн-членів блоку.

