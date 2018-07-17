В Одесі з колонії втекли троє ув'язнених (фото)

Втекли двоє засуджених за крадіжки та один - за розбещення неповнолітньої.

З одеської колонії загального режиму №51 сьогодні вранці втекли троє засуджених.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції міста.

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Засуджені втекли приблизно о четвертій годині ранку. На волі опинилися Іван Запорожан 1997 року народження, Владислав Куспись 1995 року народження і В'ячеслав Загорняк 1992 року народження.

Запорожан засуджений за незаконне проникнення в житло і крадіжку, Куспись - за крадіжку, Загорняк - за задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо неповнолітнього. Поліція розшукує втікачів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-річний хлопець викрав татів BMW, врізався у Tesla і спробував втекти.