Кинув шльопанці і намагався втекти: в Одесі 14-річний хлопець викрав татів BMW і врізався в Tesla

Після зіткнення хлопчик намагався втекти і навіть кинув на асфальті свої пантофлі. Мати підлітка викликала швидку, його госпіталізували з травмою грудної клітини.

В Одесі 14-річний хлопчик, поки батько спав, взяв у нього автомобіль BMW на іноземній реєстрації. На Люстдорфській дорозі він врізався в припаркований на колі автомобіль Tesla.

Про це повідомляє Odessa.online. Після зіткнення хлопчик намагався втекти і навіть кинув на асфальті свої шльопанці. Поруч з постраждалим авто був припаркований ще один автомобіль Tesla. З нього вибіг водій і затримав втікача. В процесі гонитви він зробив кілька пострілів у повітря.

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На місце ДТП викликали батьків. Батько, який розповів, що прокинувся від дзвінка з повідомленням про аварії, заявив, що не має наміру вигороджувати сина, однак зазначив, що в аварії винен водій Tesla, оскільки припаркував авто не за правилами.

Мати підлітка викликала швидку, його госпіталізували з травмою грудної клітини.

За кермом постраждалого автомобіля Tesla була дівчина, на пасажирському місці її літня родичка. У момент ДТП вони якраз вийшли з машини. При цьому дівчина-водій отримала травми і доставлена в лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Харкові затримано водія автомобіля, який вчора виїхав на тротуар і збив 5-місячну дитину в колясці і її мати.