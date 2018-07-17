Суд випустив з-під варти помічника нардепа, який під Києвом п'яний поранив дитину з травмата

Суд скасував арешт, призначений Шаньку раніше.

Суд відправив під нічний домашній арешт екс-помічника народного депутата Олега Шанька, який поранив з травматичної зброї 14-річного хлопця. Суд скасував арешт, призначений йому 27 червня.

Як передає Українська правда, відповідна ухвала Апеляційного суду Київської області оприлюднена в Єдиному реєстрі рішень. "Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту на нічний період доби тривалістю 60 днів, звільнивши його з-під варти", – вирішила колегія.

Читайте такожНа Закарпатті п’яний голова РДА на авто з "євробляхами" збив двох жінок, одна з них померла (фото)

Підозрюваний наполягав, що арешт – це "занадто суворий запобіжний захід", адже не було враховано, що він "раніше не судимий, має вищу освіту, характеризується позитивно, бере активну участь у різних соціальних проектах, має на утриманні двох дітей та матір похилого віку, щиро розкаюється у скоєному, не мав жодного наміру нашкодити потерпілому, обіцяє виконувати усі покладені на нього обов'язки та компенсувати завдану шкоду".

Адвокати Шанька заявили, що він "веде активну соціальну діяльність", його мати була госпіталізована після арешту сина, "підстави вважати, що він буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, відсутні". Крім того, підозрюваний нібито не може впливати на потерпілого та свідків, бо вони вже допитані.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня у місті Вишневому Київської області Шанько вистрілив у паркан із травматичної зброї та поранив у ногу дитину 14 років. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції дії затриманого кваліфікували як хуліганство. Згодом стало відомо, що затриманий - помічник народного депутата України Юлія Мамчура на громадських засадах. Мамчур назвав вчинок ганебним і повідомив про позбавлення Штанька статусу помічника народного депутата на громадських засадах.