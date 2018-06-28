Суд взяв під варту помічника нардепа, який під Києвом п'яний поранив дитину з травмата

Чоловіка, якого нардеп уже позбавив статусу помічника на громадських засадах, взяли під варту без альтернативи застави.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який влаштував стрілянину на стадіоні у місті Вишневе, що на Київщині. Про це повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції в Київській області у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні за клопотанням працівників Києво-Святошинського відділу поліції для чоловіка, який влаштував стрілянину на стадіоні у місті Вишневе, судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави», - йдеться у повідомленні. 43-річному чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня у місті Вишневому Київської області було затримано чоловіка, який поранив з травматичної зброї дитину 14 років. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції дії затриманого кваліфікували як хуліганство.

Згодом стало відомо, що затриманий - помічник народного депутата України Юлія Мамчура на громадських засадах. За даними ЗМІ, його звати Олег Штанько, і він з невідомих причин вистрілив кілька разів у паркан стадіону, за яким перебували діти - одного з них поранено в ногу гумовою кулею.

Мамчур назвав вчинок ганебним і повідомив, що уже прийнято рішення про позбавлення Штанька статусу помічника народного депутата на громадських засадах.