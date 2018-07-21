У київському ТЦ жінка порізала собі вени через рюкзак за 500 гривень (фото, відео)

08:57, 21 липня 2018
Інциденти
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У столичному ТЦ жінка порізала собі вени / фото Максим Торпан / Інформатор

У п'ятницю, 20 липня, в одному з торгових центрів Києва жінка порізала собі вени. Таким чином жінка намагалася шантажувати охорону гіпермаркету, яка впіймала її супутника на крадіжці.

Жінка намагалася таким чином шантажувати охоронців ТЦ, які запідозрили у крадіжці її супутника / фото Максим Торпан / Інформатор

За попередньою інформацією, охоронці торговельного центру запідозрили чоловіка у крадіжці. Імовірно, він її чоловік, повідомляє "Інформатор". Як розповів один з продавців, чоловік вкрав у супермаркеті рюкзак вартістю 500 гривень. Поки він перебував у кімнаті охорони, жінка влаштувала істерику з криками «випустіть мого чоловіка». Після того, як її вигнала охорона, вона повернулася до супермаркету, схопила ніж, прибігла назад в кімнату охорони і порізала собі вени.

Жінка взяла ніж у спермаркете і порізала собі вени / фото Максим Торпан / Інформатор

На місце події прибули медики і поліція. Жінку госпіталізували, як повідомляє видання, її життю нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, у Києві напівголий чоловік в крові бив шибки і кидав з даху шлакоблоки.

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Теги: #Київ#перерізати вени