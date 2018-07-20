У Києві напівголий чоловік у крові бив скло і кидав з даху шлакоблоки (фото, відео)

За словами місцевих жителів, спочатку вони почули крики про допомогу приблизно з 15 поверху, після цього з верхніх балконів будинку полетіли відра з фарбою, які забруднили чотири припаркованих автомобілі.

У четвер, 19 липня, в Києві за адресою Драгоманова, 2Б, затримали неадекватного чоловіка. Він бив шибки і скидав з даху шлакоблоки.

Інцидент стався близько 23:25, повідомляє "Інформатор".

За словами місцевих жителів, спочатку вони почули крики про допомогу приблизно з 15 поверху, після цього з верхніх балконів будинку полетіли відра з фарбою, які забруднили чотири припаркованих автомобілі. Крім цього, вниз летіли шлакоблоки, сміття і навіть будівельний козел.

Що стало причиною такої поведінки — невідомо. Очевидці стверджують, що по сходах за чоловіком хтось гнався, також вони чули постріли. Під час погоні чоловік вистрибнув через вікно балконних дверей. Всі сходи залиті кров'ю, на стінах залишилися криваві сліди. На 12 поверсі виявили патрон для відстрілу гумових куль, але гільз не знайшли.

Коли чоловіка вивели на вулицю, він був в одних трусах і перебував в неадекватному стані, не міг пояснити, що саме з ним сталося. Поліцейські направили його в карету «швидкої», з якої чоловік втік через деякий час. У зв'язку з цим на нього наділи наручники і викликали спеціалізовану медичну бригаду. На вулиці зібралося безліч людей, які були обурені такою поведінкою.

При перегляді камер стало ясно, що в під'їзд чоловік потрапив з іще одним чоловіком, місцеві його не знають, але у нього був ключ від домофона. Вони вийшли з ліфта на 10 поверсі, конфлікт стався вже на 12. На місце виїжджали патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, раніше по Києву розгулював голий чоловік. Інцидент стався біля станції метро "Академмістечко".