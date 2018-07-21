У Ялті на пляжі підірвали 240-кілограмову міну (фото)
На міському Приморському пляжі окупованої Ялти 21 липня близько 7:00 за 10 метрів від берега підірвали 240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Вибух був невеликий, більшість ялтинців нічого не помітили.
З 4:00 ранку 21 липня підходи до Приморського пляжу оточили наряди поліції в радіусі 500 метрів з усіх боків.
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19 липня Приморський пляж був закритий для відвідування до 23 липня.
З 6:00 водолази-сапери в аквалангах заклали заряди на міну, яка лежала на глибині восьми метрів на рівні буйкової лінії першого сектора пляжу. Другим запливом протягнули до заряду детонаційний шнур. Підрив заряду здійснили з берега близько 7:00.
Доступ на Приморський пляж міська влада обіцяла незабаром відкрити.
240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни відпочивальники виявили 18 липня.