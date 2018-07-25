У мережі з'явилося відео затримання мажора, який збив на смерть дитину на столичному Печерську

07:56, 25 липня 2018
Інциденти
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З'явилося відео затримання мажора, який збив на смерть дитину у Києві / фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

Відео оприлюднив "Інформатор". Коли на хлопця надягали кайданки, навколо зібралися свідки, які хотіли влаштувати самосуд.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомили у відділі комунікації поліції, одразу після ДТП водій намагався втекти з місця події. Він навіть зняв номерні знаки з автомобіля.

Однак водія все одно затримали за 100 метрів від місця аварії. Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним поступають незаконно.

Під час затримання молодик пручався і кричав, що з ним поступають незаконно / фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

Як повідомляв УНІАН, затриманим виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження. За попередніми даними, ознак алкольного сп'яніння молодик не мав.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. За даними ЗМІ, дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку на 50 метрів, внаслідок численних переломів дитина померла.

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Теги: #Київ#ДТП#дитина#Печерськ