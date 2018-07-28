На Житомирщині обвалилася будівля гуртожитку: зруйновано 25 кімнат (фото)

Загиблих та травмованих внаслідок обвалу немає.

На Житомирщині сьогодні вранці частково обвалилась будівля гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС в Житомирській області.

"28 липня близько 6.00 у селі Нова Чортория Любарського району на території Новочорторийського державного аграрного технікуму сталося частково руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Загиблих та травмованих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні.

На момент обвалу студентів у гуртожитку не було, оскільки вони перебувають на канікулах.

Внаслідок обвалу зруйновано 25 житлових кімнат загальною площею близько 250 кв. м.

Загалом у гуртожитку три під’їзди та 225 житлових кімнат.

На місці події працює оперативна група рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня у Києві через зливу обвалилася частина мосту.