На Житомирщині обвалилася будівля гуртожитку: зруйновано 25 кімнат (фото)
На Житомирщині сьогодні вранці частково обвалилась будівля гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС в Житомирській області.
"28 липня близько 6.00 у селі Нова Чортория Любарського району на території Новочорторийського державного аграрного технікуму сталося частково руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Загиблих та травмованих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні.
На момент обвалу студентів у гуртожитку не було, оскільки вони перебувають на канікулах.
Внаслідок обвалу зруйновано 25 житлових кімнат загальною площею близько 250 кв. м.
Загалом у гуртожитку три під’їзди та 225 житлових кімнат.
На місці події працює оперативна група рятувальників.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня у Києві через зливу обвалилася частина мосту.